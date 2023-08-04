СМИ: Сунак может пропустить встречу лидеров ГА ООН
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может не приехать на встречу глав Генассамблеи Организации Объединенных Наций, которая по традиции проводится в сентябре. Об этом пишет газета The Telegraph.
По данным источников издания, глава кабмина Великобритании до сих пор не подтвердил свое участие в мероприятии.
Вместо поездки на встречу глав Генеральной ассамблеи ООН премьер рассматривает возможность сосредоточиться на достижении своих пяти предвыборных обещаний и подготовке к ежегодной конференции Консервативной партии, которая пойдет в октябре.
Последним британским политиком, не приехавшим на ГА ООН в сентябре, был Дэвид Кэмерон в 2013 году.
Напомним, что с февраля 2022 года в Великобритании дважды сменились премьер-министры. На место Бориса Джонсона пришла Лиз Трасс, после нее главой кабинета министров стал Риши Сунак.
При этом Сунак, как и его предшественники, активно выступает в поддержку Украины. Он также заявлял, что Пекин и Москва якобы стремятся использовать значимые технологии для авторитарных целей и намереваются лишить мировое сообщество доступа к энергии. Премьер-министр предположил, что России и КНР не удастся реализовать эти задачи.