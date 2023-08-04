СМИ: Сунак может пропустить встречу лидеров ГА ООН

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может не приехать на встречу глав Генассамблеи Организации Объединенных Наций, которая по традиции проводится в сентябре. Об этом пишет газета The Telegraph.

По данным источников издания, глава кабмина Великобритании до сих пор не подтвердил свое участие в мероприятии.

Вместо поездки на встречу глав Генеральной ассамблеи ООН премьер рассматривает возможность сосредоточиться на достижении своих пяти предвыборных обещаний и подготовке к ежегодной конференции Консервативной партии, которая пойдет в октябре.

Последним британским политиком, не приехавшим на ГА ООН в сентябре, был Дэвид Кэмерон в 2013 году.

Напомним, что с февраля 2022 года в Великобритании дважды сменились премьер-министры. На место Бориса Джонсона пришла Лиз Трасс, после нее главой кабинета министров стал Риши Сунак.