Пока вы спали: отражение атаки на Крым и начало переговоров США с Украиной

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Евросоюз утвердил санкции на экспорт военных товаров в Белоруссию

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Европейский союз ввел запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному развитию страны, сообщает ТАСС.

Также под запретом оказались огнестрельное оружие и боеприпасы. Запрещается также финансировать или предоставлять техническую помощь и посреднические услуги, связанные с такими товарами, «любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Белоруссии».

Также ограничения распространяются на товары, которые используются в авиационной и космической отрасли, в том числе авиационные двигатели и их части, как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов.

Санкции начнут действовать с 5 августа.

Госдепартамент США подтвердил начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

Американский Госдеп подтвердил, что США и Украина начали обсуждать гарантии безопасности для бывшей советской республики, сообщает ТАСС.

С украинской стороной встретились представители внешнеполитического ведомства США, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома. В центре внимания американских властей будут «обеспечение Украины силами, способными защищать ее сейчас и в будущем», а также помощь в проведении реформ, которые способствуют продвижению Киева на пути к евроатлантическим устремлениям.

Переговоры будут проходить в виртуальном формате.

Российские войска захватили опорные пункты ВСУ на купянском направлении

Российские военные завладели опорными пунктами и разгромили более взвода украинской армии в районе урочища Маньковка на купянском направлении, сообщает ТАСС.

Отличились штурмовые группы общевойсковой армии России.

Также уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка «Гвоздика» и буксируемая гаубица «Мста-Б», которые принадлежали украинским военным.

В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО

В Крыму сработали системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram советник главы республики Олег Крючков.

Это произошло в нескольких районах российского полуострова. Все воздушные объекты были сбиты.

На месте происшествий работают оперативные службы. В результате никто не пострадал, повреждений нет.

Свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

Свергнутый в Нигере глава государства Мохамед Базум обратился к американским властям и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране, сообщает ТАСС.

По его словам, единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма заключается в сражении за общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона.