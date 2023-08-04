КНДР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая»

Глава департамента МИД КНДР по делам Китая Ман Ен Рим заявил, что США нарушают политику «одного Китая», поставляя вооружение Тайваню. Об этом Кореи (ЦТАК).

© Kim Hong-Ji / Reuters

По его словам, подобные действия противоречат духу трех совместных коммюнике между Китаем и Соединенными Штатами. Он заявил, что американская сторона вмешивается во внутренние дела КНР и посягает на его суверенитет и безопасность.

«Перед лицом говорят, что поддерживают принцип "одного Китая", а за глаза толкают к независимости Тайваня, который, несомненно, является частью Китая», — сказал он.

Ман Ен Рим заявил, что «двуличность» Соединенных Штатов является провокацией, которая сильно дестабилизирует ситуацию в регионе.