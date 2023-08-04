Сын президента Колумбии признался в нелегитимном финансировании кампании его отца
Густаво Петро, старший сын президента Колумбии, был арестован по делу об отмывании денег и признался, что направлял несоответствующие законодательству средства на избирательную кампанию своего отца. Об этом сообщил прокурор Марио Бургос, информирует ТАСС.
Бургос отметил, что Густаво Петро предоставил важную информацию, которой прокуратура ранее не располагала. Он подтвердил, что финансирование президентской кампании его отца было осуществлено с использованием денег, полученных от лиц, связанных с наркоторговлей и преступными группировками.
Часть этих средств была направлена на избирательную кампанию, но команда Петро не предоставила отчет об их использовании перед избирательной комиссией. Густаво Петро был задержан в конце июля по обвинениям в отмывании денег и незаконном обогащении. Также была арестована его бывшая жена, Дэйсурис Васкес, подозреваемая в отмывании денег и незаконном доступе к персональным данным. Оба подозреваемых согласились сотрудничать со следствием.
Расследование в отношении сына президента началось после интервью Дэйсурис Васкес журналу Semana, в котором она утверждала, что Густаво Петро получал деньги от наркоторговцев для финансирования предвыборной кампании своего отца. Президент после публикации интервью запросил проведение расследования в отношении своего сына со стороны надзорного ведомства.