Сын президента Колумбии признался в нелегитимном финансировании кампании его отца

Густаво Петро, старший сын президента Колумбии, был арестован по делу об отмывании денег и признался, что направлял несоответствующие законодательству средства на избирательную кампанию своего отца. Об этом сообщил прокурор Марио Бургос, информирует ТАСС.

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Бургос отметил, что Густаво Петро предоставил важную информацию, которой прокуратура ранее не располагала. Он подтвердил, что финансирование президентской кампании его отца было осуществлено с использованием денег, полученных от лиц, связанных с наркоторговлей и преступными группировками.

Часть этих средств была направлена на избирательную кампанию, но команда Петро не предоставила отчет об их использовании перед избирательной комиссией. Густаво Петро был задержан в конце июля по обвинениям в отмывании денег и незаконном обогащении. Также была арестована его бывшая жена, Дэйсурис Васкес, подозреваемая в отмывании денег и незаконном доступе к персональным данным. Оба подозреваемых согласились сотрудничать со следствием.