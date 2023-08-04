Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране

Отстраненный от власти мятежниками президент Нигера Мохамед Базум попросил Соединенные Штаты и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране, сообщил он в Washington Post.

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По словам политика, он написал статью, находясь в заложниках у путчистов. В ней он указывает, что народ Нигера никогда не забудет поддержки в этот «поворотный момент нашей истории».

«Этот переворот, предпринятый против моего правительства фракцией вооруженных сил 26 июля, не имеет никакого оправдания. Если это удастся, это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира», — указал Базум.

Он напомнил, что правительство пришло к власти в результате демократических выборов в 2021 году.

«Необходимо противодействовать любой попытке свергнуть законное правительство, и мы ценим решительное и недвусмысленное осуждение этой циничной попытки подорвать замечательный прогресс, достигнутый Нигером при демократии. Соединенные Штаты, Африканский и Европейский союзы, а также Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили громко и ясно: этот переворот должен прекратиться, и хунта должна освободить всех, кого она незаконно арестовала», — отметил политик.