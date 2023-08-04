Украина надеется, что США не уменьшат помощь Киеву, направив часть средств Тайваню

На Украине надеются, что намерение американского лидера Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню за счет средств, выделенных Киеву, не приведет к уменьшению поддержки армии бывшей советской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы.

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«Я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации [президента США] в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут», — заявил министр иностранных дел.

Ранее Financial Times написала, что президент Соединенных Штатов планирует обратиться к Конгрессу, чтобы профинансировать покупку вооружений для Тайваня. Как предполагается, средства пойдут из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Украине.

По словам источников издания, американская администрация намерена ускорить поставки вооружений на остров, объясняя это растущей угрозой со стороны Пекина. Предполагается, что Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный бюджетный запрос по Украине. При этом точная сумма средств, которую предполагается выделить острову, не уточняется.

В случае одобрения инициативы Тайвань впервые получит вооружения через систему иностранной военной помощи, финансируемую американскими налогоплательщиками. Такой же механизм применяется для оказания военной поддержки украинским властям.