Трампа отпустили из зала суда под обязательства о явке и соблюдении законов

Мировой судья США Моксила Упадхьяя назначила дату первого слушания по делу Дональда Трампа на 28 августа в 10 часов. Он должен предстать перед судьей окружного суда США Таней Чуткан.

Одним из условий освобождения Трампа из-под ареста является то, что он не будет общаться со свидетелями по делу, кроме как через или в присутствии адвоката, сообщает NBC News. Слушание завершилось в 16.40 (23.40 мск), начавшись 25-ю минутами ранее.

Судья Упадхьяя сказала, что наиболее важным условием для Трампа назначено то, что он не совершит нового преступления за это время. Упадхьяя сообщила экс-президенту, что если он нарушит условия своего освобождения, на него может быть выдан ордер на арест, и он может быть задержан. Подобное предупреждение является обычной частью любого обвинения, при котором подсудимый не находится под стражей.

Огласив присягу, Трамп подписал документы о соблюдении условий освобождения за столом защиты.