В Киеве раскритиковали возможное участие КНР в саммите по Украине
Китай слишком лицемерен и лишь делает вид, что поддерживает мир. Такое заявление, комментируя возможное участие КНР в саммите по Украине, сделал глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко, передает «РИА Новости».
«Я не доверяю Китаю. Они слишком лицемерны и никогда не допустят поражения России», — сказал он.
Мережко уверен, что Китай только делает вид, что поддерживает мир, но на самом деле «поддерживает РФ». По его словам, ключевыми целями дипломатов Украины на саммите станут Индия, Бразилия и Южно-Африканская республика.
Ранее американские СМИ сообщали, что КНР может направить на саммит по Украине спецпредставителя страны по делам Евразийского региона Ли Хуэя.
Напомним, что с намерением провести встречу по ситуации на Украины выступила Саудовская Аравия. По планам саммит должен пройти в августе. На него пригласят представителей до 30 стран, но не РФ. В частности, свое участие уже подтвердили США, Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз. При этом президент Мексики отказался участвовать в переговорах без России.