В Киеве раскритиковали возможное участие КНР в саммите по Украине

Китай слишком лицемерен и лишь делает вид, что поддерживает мир. Такое заявление, комментируя возможное участие КНР в саммите по Украине, сделал глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко, передает «РИА Новости».

«Я не доверяю Китаю. Они слишком лицемерны и никогда не допустят поражения России», — сказал он.

Мережко уверен, что Китай только делает вид, что поддерживает мир, но на самом деле «поддерживает РФ». По его словам, ключевыми целями дипломатов Украины на саммите станут Индия, Бразилия и Южно-Африканская республика.

Ранее американские СМИ сообщали, что КНР может направить на саммит по Украине спецпредставителя страны по делам Евразийского региона Ли Хуэя.