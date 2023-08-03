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В Киеве раскритиковали возможное участие КНР в саммите по Украине

Китай слишком лицемерен и лишь делает вид, что поддерживает мир. Такое заявление, комментируя возможное участие КНР в саммите по Украине, сделал глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко, передает «РИА Новости».

В Киеве раскритиковали возможное участие КНР в саммите по Украине
© globallookpress.com

«Я не доверяю Китаю. Они слишком лицемерны и никогда не допустят поражения России», — сказал он.

Мережко уверен, что Китай только делает вид, что поддерживает мир, но на самом деле «поддерживает РФ». По его словам, ключевыми целями дипломатов Украины на саммите станут Индия, Бразилия и Южно-Африканская республика.

Ранее американские СМИ сообщали, что КНР может направить на саммит по Украине спецпредставителя страны по делам Евразийского региона Ли Хуэя.

Напомним, что с намерением провести встречу по ситуации на Украины выступила Саудовская Аравия. По планам саммит должен пройти в августе. На него пригласят представителей до 30 стран, но не РФ. В частности, свое участие уже подтвердили США, Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз. При этом президент Мексики отказался участвовать в переговорах без России.

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