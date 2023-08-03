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Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности после того, как судья зачитал ему пункты обвинительного заключения. Об этом пишет NBC News.

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия
© globallookpress.com

Судья зачитал все пункты обвинения против политика. Он отметил, что желает предоставить Трампу «общую дорожную карту» по делу, включая обвинения против него.

По данным издания, экс-президент внимательно слушал судью.

Далее судья по традиции сообщил, что у подсудимого есть право хранить молчание. Это означает, что он не обязан давать какие-либо показания правоохранительным органам, пока против него выдвигаются обвинения.

Затем Трамп выступил с речью. Политик подчеркнул, что не признает себя виновным по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия.

После соблюдения всех необходимых процедур Трампа освободили с условием, что он не будет общаться со свидетелями по делу, кроме как через или в присутствии адвоката.

Судья предупредил, что если он нарушит условия своего освобождения, на него может быть выдан ордер на арест, и он может быть задержан.

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