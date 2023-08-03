Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности после того, как судья зачитал ему пункты обвинительного заключения. Об этом пишет NBC News.

Судья зачитал все пункты обвинения против политика. Он отметил, что желает предоставить Трампу «общую дорожную карту» по делу, включая обвинения против него.

По данным издания, экс-президент внимательно слушал судью.

Далее судья по традиции сообщил, что у подсудимого есть право хранить молчание. Это означает, что он не обязан давать какие-либо показания правоохранительным органам, пока против него выдвигаются обвинения.

Затем Трамп выступил с речью. Политик подчеркнул, что не признает себя виновным по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия.

После соблюдения всех необходимых процедур Трампа освободили с условием, что он не будет общаться со свидетелями по делу, кроме как через или в присутствии адвоката.