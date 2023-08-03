Власти ЮАР опубликовали совместное заявление по итогам саммита Россия - Африка
Главы семи стран Африки и президент России Владимир Путин приняли решение продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса лидера ЮАР Сирила Рамафосы.
Мирная инициатива африканских стран включает 10 пунктов. Среди них - гарантии безопасности, свобода перемещения сельхозпродукции через Черное море, освобождение пленных и скорейшее решения конфликта дипломатическим путем.
«Лидеры договорились продолжить диалог по африканской инициативе, чтобы открыть дверь к миру», - отметили в пресс-службе
В заявлении также содержится призыв к ООН принять меры для высвобождения заблокированных в морских портах Евросоюза 200 тыс. тонн российских удобрений, предназначенных для доставки в Африку.
По данным агентства, главы государств и правительств обсудили эти вопросы на полях саммита Россия - Африка 27-28 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что текст заявления в пятницу, 4 августа, будет размещен на официальном сайте Кремля.