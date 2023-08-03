США не ожидают реальных результатов по итогу переговоров в СА по Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не ожидает реальных результатов от переговоров по Украине в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом Кирби рассказал во время ответов на вопросы журналистов.

«Я бы не ожидал реальных результатов, которые из этого получатся», – заявил он.

Кирби также добавил, что администрация США рассматривает эти переговоры скорее как возможность «распространить» в мировом сообществе «мирную формулу Украины».