США не ожидают реальных результатов по итогу переговоров в СА по Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не ожидает реальных результатов от переговоров по Украине в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом Кирби рассказал во время ответов на вопросы журналистов.
«Я бы не ожидал реальных результатов, которые из этого получатся», – заявил он.
Кирби также добавил, что администрация США рассматривает эти переговоры скорее как возможность «распространить» в мировом сообществе «мирную формулу Украины».
Ранее Саудовская Аравия пригласила несколько стран провести переговоры по достижению мира на Украине. Среди приглашённых стран не оказалось России.
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