Экс-президента США Трампа задержали в здании суда

Бывшего президента США Дональда Трампа задержали в здании суда округа Колумбия. Ему вменяют обвинения по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.

© вечерняя москва

Ранее Трамп заявлял, что лично предстанет перед судом и отправился в Вашингтон для ареста, как сам заявил бывший президент США. Экс-президент предположил, что на основании выдвинутых против него обвинений его могут приговорить к 561 году лишения свободы.

1 августа Дональду Трампу были предъявлены новые обвинения в рамках дела о попытке вмешательства в выборы 2020 года. 28 июля большое жюри южного округа штата Флорида дополнило новым пунктом обвинения, предъявляемые Дональду Трампу. На этот раз ему вменяется ненадлежащее хранение секретных документов в особняке в Мар-а-Лаго. Он не признает себя виновным по этому делу.

19 июля бывшему главе Белого дома были предъявлены обвинения по делу о штурме Капитолия. Накануне Трамп сообщил, что стал подозреваемым по этому делу. Он добавил, что ему грозит арест по этому делу.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов.