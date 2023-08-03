Бывший президент США Дональд Трамп прибыл Вашингтон из своего гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) и отправился в суд, где ему в ближайшие часы предъявят обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

Самолет предыдущего американского лидера приземлился в аэропорту имени Рональда Рейгана в пригороде Вашингтона в Арлингтоне (штат Вирджиния). Американские новостные телеканалы транслировали посадку в прямом эфире. Покинув борт лайнера, Трамп не стал общаться с собравшимися в аэропорту журналистами, его кортеж сразу отправился в суд.

Спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений Трампу по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года, за счет незаконных действий.