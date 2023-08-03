В Британии призвали ВСУ добиться успеха в наступлении к началу осени

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны добиться успеха в наступлении к началу осени, чтобы поддерживать моральный дух солдат. Об этом пишет британское издание The Economist.

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«Украинцы должны добиться определенного успеха, прежде чем осенняя грязь еще больше затруднит наступательные варианты. Они нуждаются в этом для морального духа своих солдат и гражданских лиц», — говорится в материале.

По мнению автора, успех в наступлении ВСУ также нужен Киеву для того, чтобы поддерживать уверенность союзников в том, что они смогут победить.