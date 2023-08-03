В Херсоне слышны взрывы

На юго-востоке Херсона , подконтрольном ВСУ, слышны взрывы. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По предварительным данным, взрывы прозвучали в районе Карантинного острова.

«Там находится Херсонская верфь, часть территории которой, по некоторым данным, переоборудована под хранилища боеприпасов и техники ВСУ», — приводится в тексте сообщение украинских СМИ.

Ранее уже сообщалось о взрывах в Херсоне. Тогда речь шла о районе Берислава и работе оперативно-тактической авиации РФ.