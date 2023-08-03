В Нигере заблокировали вещание французского телеканала и радиостанции

Спустя неделю после государственного переворота в Нигере заблокировали вещание французских телеканала France 24 и радиостанции Radio France Internationale. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Медиа Монд».

«По информации многочисленных источников на месте, вещание RFI и France24 в стране было остановлено. Франс Медиа Монд осуждает это решение, принятое вне установленных правовых рамок», – сообщает источник.

Отмечается, что заблокированные СМИ в последние несколько месяцев подверглись цензуре в Мали и Буркина-Фасо.

Radio France Internationale и France24 являются главными французскими медиа в Африке. Они освещают позицию Парижа на мировые события, а также на ситуацию в Африке.