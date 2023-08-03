Вучич пожаловался на давление на Сербию из-за Украины

Президент Сербии Александр Вучич пожаловался на растущее внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (БиГ) на фоне вооруженного конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, экономическая ситуация в условиях конфликта на Украине «при большом политическом давлении непростая». Вучич пообещал, что Белград окажет еще более значимую экономическую поддержку Республике Сербской, сколько сможет.

«Главный удар будет в том, чтобы показать, что РС БиГ не может выстоять, чтобы мы умоляли кого-то "великого" извне, идя на политические уступки», — заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг.