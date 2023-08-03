ИГ* сообщило о гибели своего лидера

Группировка «Исламское государство» сообщила об убийстве своего лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши, объявив о назначении нового главаря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на France Press.

Согласно заявлению представителя террористической организации, лидера убили во время столкновений с группировкой «Хейат Тахрир аш-Шам»* в сирийской провинции Идлиб. Точная дата его гибели не сообщается.

При этом еще в конце апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Нацразведка страны ликвидировала Абу аль-Хусейна аль-Кураши в ходе операции в Сирии.

Новым лидером группировки стал Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши.