ЕС ввел санкции против белорусских силовиков и журналистов

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против 38 сотрудников белорусской полиции, пенитенциарных и судебных учреждений из-за репрессий в отношении представителей оппозиции. Также ограничения коснулись сотрудников СМИ и компаний, поддержавших российскую специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что запрет на въезд в ЕС и заморозка активов коснулись 38 чиновников, в числе которых несколько судей и прокуроров, а также силовиков и следователей. Кроме того, ЕС заморозил активы компании «Белнефтехим».

Также стало известно, что Совет ЕС запретил ввозить в Белоруссию ряд товаров и технологий военной сферы. Кроме того, Евросоюз вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов.