На Украине признали невозможность восстановления всех энергообъектов

Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Об этом сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Невозможно все 100% [энергетических объектов] восстановить за восемь месяцев. По нашей оценке, сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, и мы продолжаем ее увеличивать", - сказал он на пресс-конференции в медиацентре Одессы, которую транслировало агентство Укринформ.

Кудрицкий уточнил, что разрушено от трети до половины украинской энергосистемы, включая объекты компании, генерации и распределительные сети.

31 июля в "Укрэнерго" информировали, что в августе энергосистема страны сможет производить ограниченное количество электричества из-за того, что на большом числе энергоблоков ведется ремонт. В частности, ремонтные работы проводятся на тепловых и гидроэлектростанциях, а также на некоторых атомных энергоблоках. В компании добавили, что уже сейчас Украина прибегает к импорту электроэнергии из Словакии и Молдавии в часы пиковых нагрузок - утром и вечером.