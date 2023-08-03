Румыния опровергла информацию о падении БПЛА РФ на территории страны
Пресс-служба правительства Румынии сообщает, что информация о падении российского беспилотника в лесу узда Тулча оказалась ложной. Об этом сообщает телеканал Digi24.
«Министерство обороны увидело информацию в СМИ. На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию, появившуюся в публичном пространстве», – сообщили в пресс-службе румынского правительства.
Там также добавили, что в воздушное пространство Румынии не входил ни один иностранный дрон.
Напомним, что после атаки беспилотников на украинский порт Измаил мэр коммуны Чаталкиой в Тулче заявил, что несколько российских дронов упали в местном лесу.
Ранее МИД России вызвал временного поверенного в делах Румынии.
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