Трамп заявил о готовности к аресту
Бывший президент США Дональд Трамп отправился в суд в Вашингтоне, заявив, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам», — написал в своей соцсети Трамп.
Он отметил, что считает «большой честью» быть арестованным за своих сторонников.
В суде Трампу намерены выдвинуть обвинения по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. На время участия в заседании его формально арестуют.
Напомним, что 6 января 2021 года сторонники экс-президента напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После их разгона была утверждена победа Джо Байдена на президентских выборах.
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