Трамп заявил о готовности к аресту

Бывший президент США Дональд Трамп отправился в суд в Вашингтоне, заявив, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам», — написал в своей соцсети Трамп.

Он отметил, что считает «большой честью» быть арестованным за своих сторонников.

В суде Трампу намерены выдвинуть обвинения по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. На время участия в заседании его формально арестуют.