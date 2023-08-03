Президент Чехии извинился за вождение мотоцикла без шлема

Глава Чехии Петр Павел извинился в социальных сетях за вождение мотоцикла без шлема. Об этом пишет РИА «Новости».

В четверг, 3 августа, телеканал CNN Prima News показал ролик, на кадрах которого президент садится на мотоцикл без шлема на голове и отъезжает от автозаправки в сопровождении охраны.

Журналисты отметили, что по закону за езду без шлема на мотоцикле нарушитель обязан выплатить штраф.

После показа сюжета на ТВ, Павел опубликовал пост в социальных сетях с извинениями. Он пообещал выделить средства байкерам-инвалидам, пострадавшим не по своей вине.