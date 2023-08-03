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Президент Чехии после публикаций в СМИ извинился за вождение мотоцикла без шлема

Глава Чехии Петр Павел извинился в социальных сетях за вождение мотоцикла без шлема. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент Чехии извинился за вождение мотоцикла без шлема
© РИА Новости

В четверг, 3 августа, телеканал CNN Prima News показал ролик, на кадрах которого президент садится на мотоцикл без шлема на голове и отъезжает от автозаправки в сопровождении охраны.

Журналисты отметили, что по закону за езду без шлема на мотоцикле нарушитель обязан выплатить штраф.

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После показа сюжета на ТВ, Павел опубликовал пост в социальных сетях с извинениями. Он пообещал выделить средства байкерам-инвалидам, пострадавшим не по своей вине.

Ранее сообщалось, что управление по надзору за хозяйственной деятельностью политических партий и движений Чехии оштрафовало Павела на 60 тыс. крон (255 тыс. рублей) за нарушения, допущенные в ходе предвыборной кампании.

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