Президент Чехии извинился за вождение мотоцикла без шлема

Президент Чехии после публикаций в СМИ извинился за вождение мотоцикла без шлема
Глава Чехии Петр Павел извинился в социальных сетях за вождение мотоцикла без шлема. Об этом пишет РИА «Новости».
В четверг, 3 августа, телеканал CNN Prima News показал ролик, на кадрах которого президент садится на мотоцикл без шлема на голове и отъезжает от автозаправки в сопровождении охраны.
Журналисты отметили, что по закону за езду без шлема на мотоцикле нарушитель обязан выплатить штраф.
После показа сюжета на ТВ, Павел опубликовал пост в социальных сетях с извинениями. Он пообещал выделить средства байкерам-инвалидам, пострадавшим не по своей вине.
Ранее сообщалось, что управление по надзору за хозяйственной деятельностью политических партий и движений Чехии оштрафовало Павела на 60 тыс. крон (255 тыс. рублей) за нарушения, допущенные в ходе предвыборной кампании.