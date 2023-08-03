СМИ: Китай не подтвердил свое участие в консультациях по Украине в Джидде

Пекин все еще не подтвердил, что китайские представители примут участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии в ближайшие выходные. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, пока неясно, будут ли китайские представители участвовать в консультациях - будь то непосредственно в самой Джидде или же по видеосвязи.

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"Важно, чтобы не только Индия, Бразилия и другие ключевые партнеры участвовали, но и чтобы Китай также был за столом и обсуждал мир", - заявил агентству высокопоставленный чиновник Еврокомиссии на условиях анонимности.

Он также отметил, что западные государства на встрече намерены обратить внимание стран Глобального Юга на рост цен на продовольствие в мире после отказа РФ продлевать черноморскую зерновую инициативу.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил Reuters, что Китаю было направлено приглашение на встречу. В свою очередь МИД КНР не ответил напрямую на вопрос агентства о том, будет ли Пекин представлен на консультациях в Джидде.

"Китай желает работать совместно с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль для того, чтобы ситуация успокоилась", - заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

По информации Reuters, переговоры по Украине в Джидде начнутся 4 августа, однако основные дискуссии состоятся 5-6 августа. Согласно данным агентства, на них будут присутствовать крупные чиновники примерно из 40 стран. Предполагается, что мероприятие посетят представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене. Reuters добавило, что китайские представители не принимали участия в консультациях в датской столице.

Как подчеркнуло агентство, западные и украинские дипломаты надеются, что на переговорах в Джидде будут согласованы ключевые принципы урегулирования конфликта на Украине. Россия не была приглашена на эти консультации.