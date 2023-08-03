Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует торговые пути Чёрного моря, чтобы шантажировать другие страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Блинкен сделал во время выступления в Совбезе ООН. Кроме того, Блинкен также поблагодарил те страны, которые работают для восстановления зерновой сделки. В особенности госсекретарь выделил вклад Турции.

«Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: "Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа"», – заявил он.