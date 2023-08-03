Кишинев прокомментировал сообщения о превращении посольства в России в гостиницу

Кишинев опроверг слухи о превращении посольства в России в гостиницу
Сведения о возможном превращении в гостиницу посольства Молдавии в Москве не соответствует действительности, рассказал пресс-секретарь МИД республики Игорь Захаров. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в СМИ появились публикации о том, что Молдавия намеревается открыть в посольстве отель, использовать здание в коммерческих целях.
Захаров подчеркнул, что комплекс зданий, находящихся в ведении дипмиссии республики в России, «используется в строгом соответствии с международным законодательством».
По словам дипломата, посольство в Москве не осуществляет хозяйственно-экономическую деятельность.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что в 2023 году экономика страны практически рухнула. В частности, внешний долг вырос с $2,5 млрд до $3,4 млрд.