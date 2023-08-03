Кишинев прокомментировал сообщения о превращении посольства в России в гостиницу

Сведения о возможном превращении в гостиницу посольства Молдавии в Москве не соответствует действительности, рассказал пресс-секретарь МИД республики Игорь Захаров. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Молдавия намеревается открыть в посольстве отель, использовать здание в коммерческих целях.

Захаров подчеркнул, что комплекс зданий, находящихся в ведении дипмиссии республики в России, «используется в строгом соответствии с международным законодательством».

По словам дипломата, посольство в Москве не осуществляет хозяйственно-экономическую деятельность.