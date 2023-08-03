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Спасенные в Средиземном море мигранты напали на береговую охрану Туниса

Корабль береговой охраны Туниса спас в Средиземном море три группы мигрантов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Спасенные в Средиземном море мигранты напали на береговую охрану Туниса
© Laurin Schmid/SOS Mediterranee

Общая численность мигрантов составила 150 человек. Они были обнаружены и подняты на борт судна в нескольких километрах от городов Сфакс и Махдия.

Часть спасенных внезапно напала на пограничников. Прибывшее по тревоге подкрепление смогло подавить беспорядки.

В Средиземном море за два дня обнаружили более 300 мигрантов

Предполагаемые организаторы нападения доставлены в следственный изолятор.

Напомним, что береговая охрана постоянно спасает нелегальных мигрантов из разных стран Африки. Пограничники доставляют их в Сфакс и передают Нацгвардии Туниса для дальнейшего разбирательства.

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