Спасенные в Средиземном море мигранты напали на береговую охрану Туниса
Корабль береговой охраны Туниса спас в Средиземном море три группы мигрантов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
Общая численность мигрантов составила 150 человек. Они были обнаружены и подняты на борт судна в нескольких километрах от городов Сфакс и Махдия.
Часть спасенных внезапно напала на пограничников. Прибывшее по тревоге подкрепление смогло подавить беспорядки.
Предполагаемые организаторы нападения доставлены в следственный изолятор.
Напомним, что береговая охрана постоянно спасает нелегальных мигрантов из разных стран Африки. Пограничники доставляют их в Сфакс и передают Нацгвардии Туниса для дальнейшего разбирательства.
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