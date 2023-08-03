Премьер Индии принял решение по участию в саммите БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял решение по участию в саммите БРИКС в ЮАР, об этом он написал в Twitter.

«Рад поговорить с президентом [ЮАР] Сирилом Рамафосой. Рассмотрен прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия наших дипломатических отношений. С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца», — сообщил политик.

При этом он не раскрыл, в каком формате будет участвовать в мероприятии.