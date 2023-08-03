Африка призвала к скорейшей разблокировке в портах ЕС удобрений РФ
Страны Африки призывают к скорейшему разблокированию российских удобрений, находящихся в портах Евросоюза, чтобы они могли беспрепятственно поступать на мировые рынки, включая африканский. Такое заявление сделал официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, передает ТАСС.
«Государства Африки, включая Южно-Африканскую республику, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тысяч тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку», — сказал он на брифинге для СМИ.
По словам Магвенья, данный вопрос также обсуждался на саммите Россия — Африка, который прошел в Санкт-Петербурге.
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