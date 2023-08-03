Африка призвала к скорейшей разблокировке в портах ЕС удобрений РФ

«Государства Африки, включая Южно-Африканскую республику, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тысяч тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку», — сказал он на брифинге для СМИ.