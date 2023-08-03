Пока вы не уснули: Песков о выходе РФ из кризиса и логотип цифрового рубля

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Песков заявил о выходе России из кризиса

Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе лекции на форуме «Территория смыслов», тезисы из которой опубликованы в Telegram-канале «Мастерская новых медиа».

Официальный представитель Кремля напомнил, что по всем прогнозам Россия после введения санкций должна была «провалиться в пропасть и экономическую, и социальную», но «не провалилась».

ЦБ показал официальный логотип цифрового рубля

Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты, который состоит из двух связанных между собой элементов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

На логотипе изображен знак рубля и обрамляющая его окружность, которая, «с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», отмечается в сообщении.

Основными цветами логотипа стали кораллово-алый и белый.

В Подмосковье прогремел взрыв у АЗС

Кадр видео

Пожар произошел в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

С объекта эвакуировали семь человек. Подробности происшествия, площадь возгорания и причины выясняются. О пострадавших в инциденте не сообщается.

ЕС расширил на Белоруссию санкции

Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в четверг в Брюсселе.

"Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию", - отмечается в нем.

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

Выявлена финансовая пирамида, жертвами которой стали 15 тысяч человек

Сотрудникам Центра экосистемной безопасности (ЦЭБ) «Тинькофф» удалось обнаружить финансовую пирамиду In Touch Media. Ее участниками стали как минимум 15 тысяч человек, заявили в «Тинькофф».

Пирамида прикрывалась сотрудничеством с банком. Клиентам предлагали оформлять кредитные карты якобы для того, чтобы заработать.

В сообщении банка говорится, что потенциальные потери «исчисляются сотнями миллионов рублей».

Названа причина гибели главы МВД Украины в Броварах

Wikipedia Commons

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области 18 января текущего года, в котором погибли руководители МВД Украины, включая главу ведомства Дениса Монастырского, стали ошибочные действия пилота воздушного судна. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары», — отметили в офисе генпрокурора.

Из-за плохих погодных условий полет выполнялся на предельно малой высоте — ниже высоты зданий на маршруте. Отмечается, что пилот потерял ориентацию в пространстве и допустил столкновение с землей.

Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву

Власти Германии по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом, заявил министр обороны Германии Писториус.

Министр отметил, что США также не поставляет дальнобойные крылатые ракеты Украине. Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить Taurus Киеву, но время для принятия решения еще не пришло, передает ТАСС.

Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн рублей

Unsplash

Фонд Wikimedia был оштрафован мировым судьей судебного участка Таганского района Москвы. Сумма административного штрафа - 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Решение принято в связи с неудалением фейков из «Википедии», которые касаются возможности применения ядерного оружия и вывоза детей с Украины в ходе СВО.

ЦБ утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями

Советом директоров Банка России были установлены тарифы для операций с цифровыми рублями. Об этом говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Благодаря такому подходу для них будет обеспечена максимальная доступность операций с национальной цифровой валютой, говорится в сообщении.

Центробанк также отметил, что тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей).

Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко умерла на 82-ом году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

По информации канала 112, артистка ушла из жизни сегодня, 3 августа, в реанимации больницы, не приходя в сознание.