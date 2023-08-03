Польских пограничников закидали петардами на границе с Белоруссией

На границе с Белоруссией мигранты закидали петардами польских пограничников. Об этом сообщили в Погранстраже Польши.

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Как заявили в ведомстве, утром в четверг, 3 августа, польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу.

«В момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», — сказано в сообщении.

31 июля генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с соседней Белоруссией.

До этого председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Варшава хочет расширить забор на границе с Белоруссией.

В июне в пограничной службе Польши заявили, что строительные работы на польско-белорусской границе, связанные с созданием электронного барьера, завершены. Данные сооружения идут в дополнение к забору с колючей проволокой и должны повысить защиту рубежей государства.