СМИ: сын Байдена «разгромил» арендованный особняк
Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, арендовал элитный особняк в Калифорнии. Через 6 месяцев он переехал в другое место, оставив дом в «ужасном состоянии», пишет Daily Mail.
По данным издания, стоимость аренды составляла порядка $20 тыс. в месяц. Сын президента оплатил ее только за два месяца.
Источник отметил, что Хантер и его жена были «ужасными арендаторами». Они не доплатили $80 тыс. за аренду и оставили здание в очень плохом состоянии.
В частности, они уничтожили стереоаппаратуру и отказались оплатить ее ремонт.
Автор статьи отметил, что трехэтажный особняк принадлежал гендиректору и соучредителю Sweetgreen Джонатану Неману.
После того, как Байден-младший съехал, Неман был вынужден нанять рабочих и отремонтировать особняк. После этого он продал здание за $3,9 млн.