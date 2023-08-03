СМИ: сын Байдена «разгромил» арендованный особняк

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, арендовал элитный особняк в Калифорнии. Через 6 месяцев он переехал в другое место, оставив дом в «ужасном состоянии», пишет Daily Mail.

По данным издания, стоимость аренды составляла порядка $20 тыс. в месяц. Сын президента оплатил ее только за два месяца.

Источник отметил, что Хантер и его жена были «ужасными арендаторами». Они не доплатили $80 тыс. за аренду и оставили здание в очень плохом состоянии.

В частности, они уничтожили стереоаппаратуру и отказались оплатить ее ремонт.

Автор статьи отметил, что трехэтажный особняк принадлежал гендиректору и соучредителю Sweetgreen Джонатану Неману.