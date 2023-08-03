СМИ назвали возможные сроки и места проведения переговоров по Украине

Саммит по Украине на уровне глав государств может пройти на полях Генассамблеи ООН в сентябре или в рамках встречи G20 в Индии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, также обсуждается более структурированный саммит по урегулированию на Украине в этом году. При этом не уточняется, какие страны могут принять участие в этих встречах.

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По словам высокопоставленного европейского чиновника, большинство стран на предлагаемой Саудовской Аравией встрече будут ожидать участия Китая.

Индия не планирует проводить каких-либо встреч по Украине на полях саммита Группы двадцати (G20), который пройдет в Нью-Дели в сентябре. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

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"У нас определенно нет никаких планов по поводу того, чтобы готовить какую-либо встречу по Украине на полях G20", - сказал он, комментируя публикацию газеты Politico о том, что мировые лидеры могут провести обсуждения по урегулированию на Украине в сентябре на полях Генассамблеи ООН или саммита Группы двадцати в Индии.

Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Свое участие в переговорах уже подтвердили Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. По словам источника, сейчас ожидается присутствие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.

26 июня телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

20 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина ведет подготовку новой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров с участием представителей стран Группы семи и Глобального Юга.

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ничего не знает о каком-либо участии ООН в "мирном саммите" по Украине, который организует Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Я не осведомлен о каком-либо участии ООН на данном этапе", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский поучаствует в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом стало известно Bloomberg.

По данным источников издания, Зеленский планирует продвигать свой «мирный план» и, как ожидается, примет участие во встречах на полях ГА ООН.

Согласно распространенной ранее программе недели высокого уровня, выступление Зеленского запланировано на 19 сентября. На этот же день также намечено выступление президента США Джо Байдена.

Встреча, которую Киев и западные страны инициируют в Саудовской Аравии по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, является обманом и на самом деле нужна для сколачивания антироссийской коалиции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Встреча, которую инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения формулы Зеленского, - это обман. Это не конференция научно-практического толка или не встреча дипломатов для выработки политических решений, это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", - сказала она.

Спецпредставитель президента Бразилии заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию для участия в переговорах по Украине, передает ТАСС. По его словам, вокруг «формулы мира» президента страны Владимира Зеленского нет консенсуса, развивающиеся страны не согласны с ней.

Спецпредставитель бразильского лидера также подчеркнул, что обоснованные опасения России в сфере безопасности нельзя игнорировать.

Президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, отметил, что в переговорах по Украине необходимо искать общий знаменатель. По его мнению, ситуация в стране должна решаться на уровне Совета безопасности ООН.

О планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине стало известно 29 июля. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Он отметил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что украинские власти не хотят мира и не могут его хотеть, пока коллективный Запад использует их в войне против России.

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что еще 12 государств присоединились к инициированной G7 декларации о гарантиях безопасности для Киева, которая призвана обеспечить Украину значительным военным потенциалом. Видео выступления украинского лидера опубликовано в Telegram-канале.

Zuma\TACC

"Гарантии безопасности на пути в НАТО. За вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для нашей страны станет полностью конкретным. К совместной декларации с Группой семи присоединились на сегодня еще 12 стран-партнеров", - сказал он, выступая на совещании с главами украинских диппредставительств.

По словам Зеленского, этими странами являются Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Он добавил, что на текущей неделе Украина рассчитывает начать работу над подписанием и двусторонних соглашений о гарантиях безопасности. По его словам, первой страной, с которой идет работа в этом направлении, станут США.

Перед саммитом НАТО, который состоялся 11-12 июля в Вильнюсе, украинские власти активизировали риторику о желании Киева получить приглашение в альянс и вступить в него по ускоренной процедуре. Однако главы стран блока ограничились утверждением программы многолетней военной помощи Украине, которая должна продолжаться и после завершения текущего конфликта.

Кроме того, G7 на полях саммита приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, которая, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Как он пояснил, оно, по сути, означает, что G7 посягает на безопасность России.