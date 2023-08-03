В Польше начали снос памятника советскому и польскому солдатам

В польском городе Щецин в районе Домбе Западно-Поморского воеводства начался снос мемориала в память о советских и польских солдатах, освобождавших Польшу от фашизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на институт национальной памяти страны.

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Глава института Павел Навроцкий назвал сносимый памятник «объектом пропаганды», который «не должен стоять в Щецине».

Памятник «Погибшим в боях за Домбе» был установлен в 1962 году в память о польских и советских солдатах, погибших в 1945 году во время боев за освобождение восточных районов Щецина. Мемориал в виде обелиска с фигурами двух солдат расположен на главной дороге в центре сквера.

В июне помощник президента России Владимир Мединский назвал политику Польши, которая, по его словам, уже несколько лет сносит советские памятники, возвращением в Средневековье.

1 августа исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев сообщил, что демонтированные элементы с советского памятника «Родина-мать» будут храниться в музее истории Украины во Второй Мировой войне.

До этого стало известно, что во Львовской области власти нескольких населенных пунктов отказались сносить памятники периода СССР.