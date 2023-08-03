Глава фракции Зеленского допустил создание коалиции
Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Владимира Зеленского в Верховной Раде Давид Арахамия допустил создание коалиции из-за потери депутатов. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
Арахамия сообщил, что из фракции ушли или были исключены 17 человек, что составляет 6,75 процента.
«[Пока] у нас есть монобольшинство. Но если мы и дальше в таком же темпе будем исключать, оно может перестать быть монобольшинством, и тогда придется формировать коалицию», — заявил он.
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