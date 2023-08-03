В Сенегале заявили о стабилизации ситуации после беспорядков

Ситуация в Сенегале после уличных протестов стабилизировалась, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор Агентства печати страны Тьерно Ахмаду Си.

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В начале недели в столице Сенегала, Дакаре, прошли акции протеста в связи с заключением под стражу лидера оппозиции Усмана Сонко, который преследуется по восьми пунктам обвинения. Среди них: призыв к восстанию, посягательство на государственную безопасность, заговор против государственной власти, и др. Сообщалось, что в результате беспорядков, актов вандализма и разбойных нападений на банки и магазины погибло два человека.

Власти страны заявили, что участники беспорядков будут найдены и не смогут причинить беспокойство в дальнейшем, заверил Тьерно Ахмаду Си.