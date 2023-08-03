Во Франции установят слежку за активными участниками погромов

Во Франции намерены установить слежку за наиболее активными участниками погромов и усилить работу разведки. Об этом со ссылкой на Europe 1 пишет РИА Новости.

По данным издания, соответствующее поручение дал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Усилить работу разведки «для прогнозирования подобных событий» планируется в целях поддержания «долгосрочного порядка», особенно в преддверии крупных спортивных мероприятий во Франции, где осенью пройдет чемпионат мира по регби, а в следующем году состоятся Олимпийские игры.

Ранее во Франции после убийства полицейскими 17-летнего подростка из Нантера, одного из крупнейших пригородов Парижа, вспыхнули беспорядки. Они охватили несколько городов страны. Погромам подверглись полицейские участки, школы и ратуши, десятки полицейских автомобилей были сожжены, по ночам погромщики грабили магазины. Более трех тысяч человек были задержаны, многие из них несовершеннолетние.