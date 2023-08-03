Во Франции установят слежку за активными участниками погромов

Во Франции планируют установить слежку за активными участниками погромов
Во Франции намерены установить слежку за наиболее активными участниками погромов и усилить работу разведки. Об этом со ссылкой на Europe 1 пишет РИА Новости.
По данным издания, соответствующее поручение дал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Усилить работу разведки «для прогнозирования подобных событий» планируется в целях поддержания «долгосрочного порядка», особенно в преддверии крупных спортивных мероприятий во Франции, где осенью пройдет чемпионат мира по регби, а в следующем году состоятся Олимпийские игры.
Ранее во Франции после убийства полицейскими 17-летнего подростка из Нантера, одного из крупнейших пригородов Парижа, вспыхнули беспорядки. Они охватили несколько городов страны. Погромам подверглись полицейские участки, школы и ратуши, десятки полицейских автомобилей были сожжены, по ночам погромщики грабили магазины. Более трех тысяч человек были задержаны, многие из них несовершеннолетние.
На фоне массовых протестов во Франции было предложено вернуть срочную службу в армии. Депутат парламента от оппозиционной партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги, выступивший с таким предложением, уверен, что нужны структуры, которые позволят вернуть «трудных» молодых людей «на правильный путь, как это было во времена призыва на военную службы».