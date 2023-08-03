Посла Украины в Варшаве Василия Зварича вызвали в МИД Польши для обсуждения проблем в украино-польских отношениях, заявил польский замминистра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик. В эфире Polskiego Radia он отметил, что встреча состоится по возвращению дипломата из Киева.

»[Польша хочет] выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях», — пояснил Мулярчик.

Он добавил, что текущая ситуация в отношениях двух государств вызвана не Варшавой. Мулярчик подчеркнул, что Польша не хочет ссориться с Украиной, поскольку споры не идут на пользу двум странам.