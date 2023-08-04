Болтон: Трамп выведет США из НАТО в случае победы на выборах-2024

"Он не думает о направленности политики, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности. Все бывает связано с тем, какую пользу что-либо может принести Дональду Трампу", - добавил он.



"Те, кто указывают на сделанное Трампом в его первый срок, в действительности не понимают, как мы оказались там, где оказались. Во многих случаях там, где они сейчас отдают должное Трампу, он хотел двигаться в противоположном направлении", - пояснил Болтон.