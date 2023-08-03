Талибы пригласили РФ к участию в строительстве Трансафганской железной дороги

"Мы приглашаем для участия в данном проекте Российскую Федерацию и Республику Казахстан. В моем понимании это не является вложением инвестиций только в Афганистан, эта железная дорога на пользу всем, и мы готовы принять рабочие группы этих стран и рассматривать вместе с ними этот проект", - сказал он в Астане в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума.