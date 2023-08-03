ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов

Евросоюз ввёл запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов
Еврокомиссия заявила, что Европейский союз ввёл запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса.
«Совет (ЕС) также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли», — говорится в заявлении Еврокомиссии.
Ранее в ЕК заявили о подготовке санкций против алмазной отрасли России.