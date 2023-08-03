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Евросоюз ввёл запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов

Еврокомиссия заявила, что Европейский союз ввёл запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса.

ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов
© RT на русском

«Совет (ЕС) также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Ранее в ЕК заявили о подготовке санкций против алмазной отрасли России.