Премьер-министр Украины заявил о предстоящей борьбе за помощь США

Осенью власти Украины должны будут проделать большую работу с американским Конгрессом, чтобы не потерять финансовую поддержку США. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Очень тяжело с Конгрессом. Я убежден, что в сентябре-октябре будет вообще целая битва за то, чтобы не потерять поддержку для Украины. Имею в виду деньги, прямое бюджетное финансирование. Поэтому тоже предстоит большая работа", - приводит слова Шмыгаля агентство Укринформ.

Он добавил, что в этом году власти Украины рассчитывают привлечь $45,8 млрд от международных партнеров на бюджетное финансирование и еще $14 млрд на так называемые программы скорейшего восстановления.

В июле Шмыгаль сообщил, что с начала года Киев получил от Запада свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета. Как отмечала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, за первые шесть месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета. В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что Украина перестанет существовать как государство без западного кредитования.