На Запорожской АЭС заявили о ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) произведена ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в Telegram-канале ЗАЭС.
«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе миссии находятся четыре инспектора, чья цель наблюдать и оценивать безопасность станции.
Уточняется, что директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов МАГАТЭ с текущим состоянием ЗАЭС.
29 июля в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская АЭС перевела пятый энергоблок в режим «холодного останова» спустя три дня после перевода четвертого блока в «горячий останов». Согласно заявлению МАГАТЭ, пятый энергоблок был переведен в режим «холодного останова» утром 28 июля. Пар четвертого блока в настоящее время используется для очистки сточных вод на ЗАЭС.