Стало известно происхождение снарядов на пляже в Турции

Найденные на пляже курорта Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции, пишет РИА Новости.

В начале недели пляжи черноморского курорта Шиле в окрестностях Стамбула были закрыты из-за обнаружения неразорвавшихся снарядов. Было проведено обследование территории, большинство снарядов ликвидировано и пляжи, кроме Софулар, вновь открыли.

«В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. 11 из них были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS), 17 уничтожены контролируемым взрывом в среду», - пояснили в военном ведомстве Турции.

Ранее турецкие военные обнаружили и обезвредили мину в Черном море у города Кыркларели. Также морская мина была обнаружена и обезврежена недалеко от румынского полигона Капу Мидия.