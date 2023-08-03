Стало известно происхождение снарядов на пляже в Турции
Найденные на пляже курорта Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции, пишет РИА Новости.
В начале недели пляжи черноморского курорта Шиле в окрестностях Стамбула были закрыты из-за обнаружения неразорвавшихся снарядов. Было проведено обследование территории, большинство снарядов ликвидировано и пляжи, кроме Софулар, вновь открыли.
«В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 квадратных метров были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. 11 из них были доставлены в командование сил Подводной обороны (SAS), 17 уничтожены контролируемым взрывом в среду», - пояснили в военном ведомстве Турции.
Ранее турецкие военные обнаружили и обезвредили мину в Черном море у города Кыркларели. Также морская мина была обнаружена и обезврежена недалеко от румынского полигона Капу Мидия.
По данным ФСБ России, украинские военные после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом, в спецслужбе отметили, что установленные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.