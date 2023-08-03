В ЕС пообещали поддерживать усилия ООН и Турции по зерновой сделке

В ЕС пообещали поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки
Главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Его заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей, передает РИА Новости.
«Мы продолжим поддерживать неустанные усилия Организации Объединенных Наций и Турции для возобновления черноморской зерновой инициативы», — сказал глава дипломатии ЕС.
Боррель попросил партнеров союза призвать Россию вернуться за стол переговоров по данной инициативе. Он также выразил уверенность, что ЕС сможет добиться от Москвы ее возобновления.
3 августа РИА Новости со ссылкой на источник сообщали, что Турция выработает предложения по зерновой сделке к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина.
2 августа президенты Турции и России провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию.