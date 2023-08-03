Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на саммит БРИКС в ЮАР из-за отсутствия там президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, Индию на саммите будет представлять вице-президент или министр иностранных дел страны. При этом он отметил достижение согласия по планам расширения БРИКС.

Напомним, что с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге должен пройти саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). 19 июля канцелярия президента ЮАР заявила, что Путина «по обоюдному согласию» не будет на саммите. Дистанционное выступление президента России ожидается 23 августа. Очно представлять Москву будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.