На Украине сообщили об обысках у депутата Рады

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Сам Дубинский находится за границей, получив разрешение на сопровождение отца на лечение, Украину.

Кроме этого, правоохранители подозревают депутата в подделке документов. Теперь против Дубинского возбуждено уголовное дело по статьям о подделке документов и несанкционированные действия с информацией. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Страна.ua сообщила, что Дубинский находится в Барселоне. Это якобы удалось выяснить благодаря фотографии его девушки.

Дубинский прославился рядом острых заявлений против власти. Например, он предложил провести зимой на Украине тотальную мобилизацию, в первую очередь призвав «говорящих голов», в числе которых экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и действующий советник Михаил Подоляк.