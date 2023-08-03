Названы возможные дата и место переговоров по Украине на высшем уровне

Саммит по Украине на уровне глав государств может пройти на полях Генассамблеи ООН в сентябре или в рамках встречи G20 в Индии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

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По данным издания, также обсуждается более структурированный саммит по урегулированию на Украине в этом году. При этом не уточняется, какие страны могут принять участие в этих встречах.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, большинство стран на предлагаемой Саудовской Аравией встрече будут ожидать участия Китая.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что встреча, которую Киев и западные страны инициируют в Саудовской Аравии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, является обманом.

Украинский лидер ранее говорил о надежде провести «саммит мира» осенью 2023 года. Он добавил, что осень наступит скоро, но еще есть время для подготовки саммита, а также привлечения для участия большей части государств. По словам политика, многое зависит от активности украинских дипломатов.