На Украине без света остались более 30 населенных пункта

В пяти областях Украины более 30 населенных пунктов оказались обесточены из-за плохих погодных условий. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

Как рассказали в министерстве, из-за непогоды краткосрочно отключалась магистральная линия электропередачи в Харьковской области, при этом потребители не обесточивались.

«В то же время из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 32 населенных пункта в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской областях», — говорится в сообщении.

Там добавили, что больше всего пострадала Киевская область, где остаются без света две тысячи потребителей.

21 июля «Укрэнерго» сообщала, что Украина возобновляет импорт электроэнергии для балансировки системы в часы пиковых нагрузок. По данным компании, «из-за боевых действий и по техническим причинам» остаются обесточенными 384 населенных пунктов, а из-за непогоды — еще 75.