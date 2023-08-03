Мурманский заповедник потребовал от Норвегии многомиллионную компенсацию

Мурманский заповедник «Пасвик» потребовал от Норвегии 47 млн крон (свыше 424 млн рублей) за то, что 40 норвежских оленей паслись на его территории два месяца и нанесли большой урон природному богатству. Как сообщает «КП», директор заповедника Наталья Поликарпова объяснила, что рогатые съели ягеля минимум на 370 млн рублей.

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По словам Поликарповой, олени прошли в российскую часть заповедника через замерзшую реку в декабре 2022 года. Животных заметили сразу, однако Норвегия решила забрать стадо лишь спустя несколько месяцев. Поскольку ягель восстанавливается довольно долго, от 15 до 20 лет, заповедник решил потребовать компенсацию.

«Мы обозначили сумму в 47 миллионов норвежских крон, опираясь на стоимость оленьего мяса на норвежской бирже. Сейчас курс составляет уже более 400 миллионов рублей, но мы пока что перерасчетов не делаем», — заявила Поликарпова.